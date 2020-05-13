В Киргизии обнаружили останки древнейшей саламандры, обитавшей на Земле около 230 млн лет назад
Немецкие учёные-палеонтологи в Киргизии обнаружили окаменелые останки древнейшей известной науке на настоящий момент саламандры. По предварительным оценкам специалистов, доисторическое животное обитало на Земле около 230 млн лет назад.
Пару лет назад в ходе раскопок учёные уже находили схожие части скелета, но тогда не смогли точно определить, какому именно животному они принадлежат. Недавняя находка палеонтологов полнее и даёт понимание о роде животного. Специалистам удалось определить, что найденные в Киргизии окаменелости фрагментов конечностей, плечевых костей и челюсти принадлежат саламандре. Учёные дали ей название Triassurus sixtelae. Предположительно, данный вид саламандр, имевших в длину около 2,5 см, обитал на планете примерно 230 млн лет назад. Таким образом, это земноводное является древнейшим, так как возраст ранее обнаруженной старейшей саламандры варьировался в районе 140 миллионов лет.
Учёные считают, что Triassurus sixtelae может быть ранее неизвестным звеном между вымершими земноводными и современными саламандрами. Животное обитало в предгорьях, причём как на мелководье, так и на суше.
Пару лет назад в ходе раскопок учёные уже находили схожие части скелета, но тогда не смогли точно определить, какому именно животному они принадлежат. Недавняя находка палеонтологов полнее и даёт понимание о роде животного. Специалистам удалось определить, что найденные в Киргизии окаменелости фрагментов конечностей, плечевых костей и челюсти принадлежат саламандре. Учёные дали ей название Triassurus sixtelae. Предположительно, данный вид саламандр, имевших в длину около 2,5 см, обитал на планете примерно 230 млн лет назад. Таким образом, это земноводное является древнейшим, так как возраст ранее обнаруженной старейшей саламандры варьировался в районе 140 миллионов лет.
Учёные считают, что Triassurus sixtelae может быть ранее неизвестным звеном между вымершими земноводными и современными саламандрами. Животное обитало в предгорьях, причём как на мелководье, так и на суше.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:30