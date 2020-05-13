Американские геологи доказали вращение внутреннего ядра Земли





В процессе наблюдения за сейсмическими волнами то и дело обнаруживаются аномалии, которые ставят геологов в тупик. Все же, китайские ученые из Пекинского университета приблизились к разгадке подобных трансформаций. По словам автора исследования Сяодун Сонг, перемещение импульсов под земной корой возникает из-за так называемого "супервращения" твердого ядра: последнее может перемещаться намного быстрее, чем поверхность планеты.Американские эксперты также привели доказательную базу этой гипотезы, обнаружив рост гор и углублений с отвесными склонами на внешней поверхности ядра. Этот процесс воздействует на землетрясения и способствует изменению рельефа. Некоторые волны, переносящие энергию упругих колебаний в горных породах, также опускаются ниже линии центра Земли. Подобного бы не происходило, если бы ядро не двигалось безостановочно, говорят исследователи.