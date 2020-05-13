АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.44 USD 73.43
Курс валют на 13.05.2020

Блогер прикрутил к скейтборду колёсики от Mac Pro за $700

Блогер, являющийся автором канала Braille Skateboarding, прикрепил колесики от Apple Mac Pro к скейтборду. Стоимость такого аксессуара для компьютера от американской компании составляет примерно 70 тысяч рублей.
Блогер прикрутил к скейтборду колёсики от Mac Pro за $700

Набор Apple Mac Pro Wheels Kit появился в продаже в конце минувшего года вместе с новым корпусом для Mac. Разработчики в пресс-релизе отметили, что колесики отличаются не только самым качественным в мире поворотным механизмом для мебели, но и имеют практически неисчерпаемый ресурс, ввиду чего могут потребовать замены только при серьезных повреждениях. Braille Skateboarding решил самостоятельно убедиться в этом, прикрепив аксессуар к скейту и проехавшись на нем.
«По первому впечатлению о колесиках можно сказать, что они были выпущены в шутку или ради хайпа. В комплект даже не положили крепления, на которых они должны держаться на корпусе компьютера. Само устройство стоит около 2 тысяч долларов в самой дорогой комплектации. Платить за колесики для него 700 долларов бессмысленно», - рассказал блогер во время обзора Apple Mac Pro Wheels Kit.

При движении на скейте после первого толчка оказалось, что колесики имеют совершенно разный уровень затяжки. Из-за этого правая пара может начинать поворачиваться, в то время как левая продолжает двигаться прямо. По словам Braille Skateboarding, аксессуар можно заменить на качественный аналог из мебельного магазина, стоящий в десятки раз дешевле.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Исправлены 111 уязвимостей": Компания Microsoft выпустила глобальный патч для…
Кортни Кокс рассказала дочери Коко о своей…
Компания Toyota презентовала новую Corolla с двухлитровым…
Ксения Бородина хочет разоблачить подпольные рестораны и караоке в…
В Киргизии обнаружили останки древнейшей саламандры, обитавшей на Земле около 230 млн лет…
Вьетнамские Т-90 показали систему «красные глаза» комплекса…
Дана Борисова в эфире шоу «На самом деле» расскажет правду об отношениях с экс-супругом Алёны…
Skoda продлевает гарантию на свои автомобили из-за пандемии…
Врачи оценили фильм Ирины Шихман о больницах…
Американские геологи доказали вращение внутреннего ядра…
Главком ВМФ Николай Евменов рассказал о наращивании мощности Черноморского…
Татьяна Тарасова об отношениях с Ириной Родниной: «Я не слежу за жизнью вздорной…
Американский Boeing Х-37В займется трансляцией энергии космическим…
"Полчаса пою и поздравляю": Валерий Сюткин рассказал о корпоративах на…
Россия уравняла госпитализированных и вылеченных от коронавируса…
Александр Маршал подружился с родителями молодой невесты…
Блогер прикрутил к скейтборду колёсики от Mac Pro за…
Екатерина Климова о причине развода с Гелой Месхи: "Отношения мешали его карьерному росту, поэтому я дала ему желанную…
Volkswagen вывел на тесты купеобразный Tiguan под видом другой…
Лысеющего Дэвида Бекхэма заподозрили в пересадке…
Врачи рассказали, почему некоторые люди отрицают существование…
Рианна стала самой богатой певицей…
Министр Мурашко рассказал о внесенных в методичку по лечению коронавируса…
Владимир Маркони станет новым ведущим шоу «Галилео» на…
Профессор Юрий Бубеев рассказал, сколько человек может без последствий прожить в…
"Она нашла себя в другом": Тарасова объяснила решение Загитовой уйти из Олимпийской…
Эксперты подсчитали стоимость Lada Vesta по…
Писатель Захар Прилепин показал портрет своей таинственной…
Просмотреть все новости