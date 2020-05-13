Блогер прикрутил к скейтборду колёсики от Mac Pro за $700

«По первому впечатлению о колесиках можно сказать, что они были выпущены в шутку или ради хайпа. В комплект даже не положили крепления, на которых они должны держаться на корпусе компьютера. Само устройство стоит около 2 тысяч долларов в самой дорогой комплектации. Платить за колесики для него 700 долларов бессмысленно», - рассказал блогер во время обзора Apple Mac Pro Wheels Kit.



