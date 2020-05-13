Блогер прикрутил к скейтборду колёсики от Mac Pro за $700
Блогер, являющийся автором канала Braille Skateboarding, прикрепил колесики от Apple Mac Pro к скейтборду. Стоимость такого аксессуара для компьютера от американской компании составляет примерно 70 тысяч рублей.
Набор Apple Mac Pro Wheels Kit появился в продаже в конце минувшего года вместе с новым корпусом для Mac. Разработчики в пресс-релизе отметили, что колесики отличаются не только самым качественным в мире поворотным механизмом для мебели, но и имеют практически неисчерпаемый ресурс, ввиду чего могут потребовать замены только при серьезных повреждениях. Braille Skateboarding решил самостоятельно убедиться в этом, прикрепив аксессуар к скейту и проехавшись на нем.
При движении на скейте после первого толчка оказалось, что колесики имеют совершенно разный уровень затяжки. Из-за этого правая пара может начинать поворачиваться, в то время как левая продолжает двигаться прямо. По словам Braille Skateboarding, аксессуар можно заменить на качественный аналог из мебельного магазина, стоящий в десятки раз дешевле.
Набор Apple Mac Pro Wheels Kit появился в продаже в конце минувшего года вместе с новым корпусом для Mac. Разработчики в пресс-релизе отметили, что колесики отличаются не только самым качественным в мире поворотным механизмом для мебели, но и имеют практически неисчерпаемый ресурс, ввиду чего могут потребовать замены только при серьезных повреждениях. Braille Skateboarding решил самостоятельно убедиться в этом, прикрепив аксессуар к скейту и проехавшись на нем.
«По первому впечатлению о колесиках можно сказать, что они были выпущены в шутку или ради хайпа. В комплект даже не положили крепления, на которых они должны держаться на корпусе компьютера. Само устройство стоит около 2 тысяч долларов в самой дорогой комплектации. Платить за колесики для него 700 долларов бессмысленно», - рассказал блогер во время обзора Apple Mac Pro Wheels Kit.
При движении на скейте после первого толчка оказалось, что колесики имеют совершенно разный уровень затяжки. Из-за этого правая пара может начинать поворачиваться, в то время как левая продолжает двигаться прямо. По словам Braille Skateboarding, аксессуар можно заменить на качественный аналог из мебельного магазина, стоящий в десятки раз дешевле.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:18