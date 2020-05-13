Volkswagen вывел на тесты купеобразный Tiguan под видом другой модели
Volkswagen вывел на финальные дорожные тесты купеобразный Tiguan. Автомобиль под видом другой модели заметили в Китае. Премьера состоится этим летом.
На представленном инсайдерами снимке Tiguan замаскирован под китайский автомобиль Changan CS85 с характерными для него серебристыми полосками спереди, наклейками в виде «противотуманок» на бампере, хромированными элементами декора.
Черты Tiguan прослеживаются благодаря вытянутым фарам, которые по стилю похожи на 8-й Golf. Аналогичная оптика показана на модернизированном кроссовере, представленном в апреле на тизере. Под капотом авто разработчики установят обширную линейку моторов: 1.4 TSI, 1.5 TSI, 2.0 TSI и TDI. Позднее на рынок выведут гибридную версию с турбочетверкой емкостью на два литра, генерирующей мощность в 333 «лошадей».
На представленном инсайдерами снимке Tiguan замаскирован под китайский автомобиль Changan CS85 с характерными для него серебристыми полосками спереди, наклейками в виде «противотуманок» на бампере, хромированными элементами декора.
Черты Tiguan прослеживаются благодаря вытянутым фарам, которые по стилю похожи на 8-й Golf. Аналогичная оптика показана на модернизированном кроссовере, представленном в апреле на тизере. Под капотом авто разработчики установят обширную линейку моторов: 1.4 TSI, 1.5 TSI, 2.0 TSI и TDI. Позднее на рынок выведут гибридную версию с турбочетверкой емкостью на два литра, генерирующей мощность в 333 «лошадей».
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:06