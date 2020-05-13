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"Полчаса пою и поздравляю": Валерий Сюткин рассказал о корпоративах на самоизоляции

Валерий Сюткин рассказал о корпоративах во время режима самоизоляции. По словам артиста, часто приходится работать в режиме онлайн для того, чтобы заработать.

«О концертах по Сети рассказывали многие мои коллеги. Не могу сказать, что это повальное явление, но корпоративы все же заказывают. Просто включать трансляцию со студии неправильно, так как это убивает сам жанр. Заказчик с таким же успехом может просто включить запись концерта. Я предпочитаю звонить имениннику и лично его поздравлять, после чего играть несколько песен под гитару. Такой корпоратив будет ближе по атмосфере к реальному концерту», - рассказал Сюткин.

Артист признался, что самоизоляция уже утомила его, хотя придерживаться ее приходится. По словам Сюткина, онлайн-концерты не будут проходить вечно, из-за чего творческим коллективам нужно готовиться к выходу на сцену. За время карантина появилась масса программ для того, чтобы репетировать всем составом в домашних условиях.

Сюткин пояснил, что концерты являются основным источником дохода почти для всех исполнителей. Продажи на цифровых площадках давно стали сопутствующими благами, средства с которых, как правило, используются в производственных целях.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:36

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