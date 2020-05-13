Министр Мурашко рассказал о внесенных в методичку по лечению коронавируса поправках

«Еще в начале марта никто, выпуская методичку, не кричал: «Учтите мое мнение!» Работа находилась в режиме оценки или ожидания», - пояснил Мурашко.





Министр рассказал, что появилась группа медиков с большим опытом, пересмотревшая и доработавшая все версии методичек. Седьмой вариант кардинально отличается от первого. В начале борьбы с КВИ никто не знал, что из себя представляет вирус, поэтому свои идеи в предложенную иностранными государствами схему лечения не вносили. Накопленный багаж знаний позволяет российским специалистам начать действовать своим умом.