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Министр Мурашко рассказал о внесенных в методичку по лечению коронавируса поправках

В России врачи перейдут к седьмой методичке по лечению коронавируса. Очередной пакет поправок инициирован изучающими инфекцию специалистами. Сведения на заседании Госдумы озвучил глава федерального Минздрава Михаил Мурашко.
Министр Мурашко рассказал о внесенных в методичку по лечению коронавируса поправках

Министр рассказал, что появилась группа медиков с большим опытом, пересмотревшая и доработавшая все версии методичек. Седьмой вариант кардинально отличается от первого. В начале борьбы с КВИ никто не знал, что из себя представляет вирус, поэтому свои идеи в предложенную иностранными государствами схему лечения не вносили. Накопленный багаж знаний позволяет российским специалистам начать действовать своим умом.
«Еще в начале марта никто, выпуская методичку, не кричал: «Учтите мое мнение!» Работа находилась в режиме оценки или ожидания», - пояснил Мурашко.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:42

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