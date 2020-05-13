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Екатерина Климова о причине развода с Гелой Месхи: "Отношения мешали его карьерному росту, поэтому я дала ему желанную свободу"

Екатерина Климова развелась с Гелой Месхи более года назад, но лишь сейчас решила рассказать о причинах разрыва. По словам актрисы, по большей части брак распался по её инициативе.

Новый выпуск шоу «Судьба человека» отметился откровенными высказываниями Екатерины Климовой по поводу своей личной жизни. Киноактриса в ходе беседы с телеведущим призналась, что именно она способствовала разводу с Гелой Месхи. Даже рождение дочери Бэллы не смогло спасти брак, ведь её избраннику нужно было не только строить семью, но ещё и развиваться профессионально. Поскольку отношения с ней мешали карьерному росту, Климова дала артисту желанную свободу.

Звезда назвала экс-возлюбленного «молодым и амбициозным человеком, которому нужна тишина и время». «Я много работаю. Мужчина, который со мной, должен вставать в какую-то очередь. Не каждый захочет так существовать», - объяснила Климова. При этом у четы не было никаких скандалов или обид в отличии от прошлых отношений знаменитости с Игорем Петренко. Известно, что её брак со вторым мужем закончился после многочисленных обманов с его стороны.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:12

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