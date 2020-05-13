Американские учёные выяснили, как быстрее найти нужный предмет в беспорядке





Исследователи привлекли к работе добровольцев, которые должны были искать определённый предмет в комнате с разбросанными в беспорядке вещами. Тогда же авторам проекта удалось выяснить, что в ходе поиска люди руководствуются некоторыми факторами, не имеющими никакого отношения к внешнему виду искомого. Это может быть, к примеру, вес предмета либо его плотность. И именно это в среднем на 20% ускоряет процесс, помогая эффективнее справиться с поставленной задачей.Если участнику эксперимента давали задание найти книгу, то некоторые ориентировались на её примерный вес и размер, соответственно, начиная искать более тяжёлый предмет снизу, под нагромождением лёгких вещей. Таким образом учёные пришли к выводу, что человек при поиске чего-либо ориентируется не только визуально, но и учитывает качественные особенности предметов, таким образом ускоряя процесс.