Александр Маршал подружился с родителями молодой невесты Карины
Александр Маршал рассказал, что подружился с родителями своей молодой и красивой невесты. 63-летний певец уже съехался с Кариной, которая оказалась младше него на 36 лет.
Маршал начал встречаться с Кариной три года назад. Знакомство с ее родителями прошло на дружественной нотке, поскольку они спокойно отнеслись и даже одобрили выбор дочери. Маршал воспринял встречу с Кариной, как знак свыше. Артист счастлив каждый день видеть рядом с собой столь милое и юное создание. Исполнитель понимает, что должен соответствовать невесте, поэтому занимается спортом и следит за питанием. Благодаря своим стараниям звезде удается выглядеть моложе своих лет.
Знаменитость нашел все, что ему необходимо для полной и насыщенной жизни. У Маршала есть двое детей: Полина (29 лет) и Артем (22 года). С бывшими женами певец сохранил хорошие отношения.
Ранее музыкант озвучил размер своей пенсии. Артист не знает, как без работы выживал бы на 12 тыс. рублей в месяц.
Маршал начал встречаться с Кариной три года назад. Знакомство с ее родителями прошло на дружественной нотке, поскольку они спокойно отнеслись и даже одобрили выбор дочери. Маршал воспринял встречу с Кариной, как знак свыше. Артист счастлив каждый день видеть рядом с собой столь милое и юное создание. Исполнитель понимает, что должен соответствовать невесте, поэтому занимается спортом и следит за питанием. Благодаря своим стараниям звезде удается выглядеть моложе своих лет.
Знаменитость нашел все, что ему необходимо для полной и насыщенной жизни. У Маршала есть двое детей: Полина (29 лет) и Артем (22 года). С бывшими женами певец сохранил хорошие отношения.
Ранее музыкант озвучил размер своей пенсии. Артист не знает, как без работы выживал бы на 12 тыс. рублей в месяц.