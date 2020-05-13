Лысеющего Дэвида Бекхэма заподозрили в пересадке волос
45-летний Дэвид Бекхэм недавно попал в объективы фотоаппаратов папарацци, чьи снимки сейчас бурно обсуждают в Сети. Лысеющего футболиста заподозрили в пересадке волос.
Дэвид Бекхэм на данный момент придерживается режима самоизоляции у себя дома в британском Котсуолдсе. Фотографии легендарного спортсмена, который решил посетить местный магазин, взбудоражили пользователей Сети: волосы футболиста серьезно поредели. Журналисты говорят, что облысение объясняет, почему 45-летний отец четверых детей все чаще появляется на публике с кепкой или шапкой. А в одном из последних видеороликов Бекхэм предстал полностью лысым.
Многие поклонники отмечали, что еще в октябре 2019 года у бывшего полузащитника ФК «Манчестер Юнайтед» была пышная шевелюра. Первые предположения о том, что Дэвид Бекхэм сделал пересадку волос, появились в октябре 2018 года. Его менеджеры тогда отказивались комментировать подобные слухи, а сам футболист признался, что не стал бы прибегать к этой процедуре. "Если у меня начнёт проявляться лысина, то я побреюсь", - добавил спортсмен.
Дэвид Бекхэм на данный момент придерживается режима самоизоляции у себя дома в британском Котсуолдсе. Фотографии легендарного спортсмена, который решил посетить местный магазин, взбудоражили пользователей Сети: волосы футболиста серьезно поредели. Журналисты говорят, что облысение объясняет, почему 45-летний отец четверых детей все чаще появляется на публике с кепкой или шапкой. А в одном из последних видеороликов Бекхэм предстал полностью лысым.
Многие поклонники отмечали, что еще в октябре 2019 года у бывшего полузащитника ФК «Манчестер Юнайтед» была пышная шевелюра. Первые предположения о том, что Дэвид Бекхэм сделал пересадку волос, появились в октябре 2018 года. Его менеджеры тогда отказивались комментировать подобные слухи, а сам футболист признался, что не стал бы прибегать к этой процедуре. "Если у меня начнёт проявляться лысина, то я побреюсь", - добавил спортсмен.