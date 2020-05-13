Рианна стала самой богатой певицей Великобритании





Уроженка Барбадоса начала строить свою карьеру более 15 лет назад. Изначально она позиционировала себя, как американская певица, но в минувшем году переехала в Лондон. По словам Рианны, причиной изменения места жительства стало огромное количество фанатов, которые не дают ей выйти из дома.Состояние Рианны оценивается примерно в 575 миллионов долларов. Среди артистов ее смогли опередить только Пол Маккартни и Эндрю Ллойд Уэббер с примерно 900 миллионами долларов у каждого. Сама певица в недавнем интервью призналась, что большую часть ее дохода сейчас составляет выручка от продажи авторского нижнего белья. Недавно она также запустила линейку косметики, получившую большую популярность. Продажи альбомов принесли всего 0,5 процента состояния певицы. На гонорары от концертной деятельности приходится около 25 процентов дохода Рианны.В рейтинге самых богатых звезд Великобритании также появилась вдова Джорджа Харрисона Оливия Харрисон. Состояние экс-музыканта The Beatles после его смерти было разделено между супругой и сыном, ввиду чего в перечень попали они оба.