Профессор Юрий Бубеев рассказал, сколько человек может без последствий прожить в самоизоляции





Максимальное время, проведённое в условиях жёсткого социального дистанцирования, по словам профессора Бубеева, не превышает двух месяцев. По прошествии данного периода возможно появления проблем. Это проявляется как в росте случаев домашнего насилия, так и в увеличении потребления алкоголя или учащении случаев открытых конфликтов. Учёный констатирует, что уже на текущий момент фиксируется возрастающая агрессия среди находящихся в самоизоляции и в дальнейшем темпы могут только возрастать.При этом, как подчеркнул профессор, если в условиях вынужденного карантина люди без последствий могут находиться не 1,5-2 месяца, то в случае добровольной самоизоляции человек не испытывает от ограничений никаких проблем более продолжительный период, пишет «Газета.ру».