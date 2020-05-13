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Профессор Юрий Бубеев рассказал, сколько человек может без последствий прожить в самоизоляции

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19 во многих странах мира до сих пор не отменили карантинные меры, введённые ещё в начале-середине марта. Доктор медицинских наук и профессор Юрий Бубеев рассказал, сколько человек может без последствий прожить в самоизоляции.
Профессор Юрий Бубеев рассказал, сколько человек может без последствий прожить в самоизоляции

Максимальное время, проведённое в условиях жёсткого социального дистанцирования, по словам профессора Бубеева, не превышает двух месяцев. По прошествии данного периода возможно появления проблем. Это проявляется как в росте случаев домашнего насилия, так и в увеличении потребления алкоголя или учащении случаев открытых конфликтов. Учёный констатирует, что уже на текущий момент фиксируется возрастающая агрессия среди находящихся в самоизоляции и в дальнейшем темпы могут только возрастать.

При этом, как подчеркнул профессор, если в условиях вынужденного карантина люди без последствий могут находиться не 1,5-2 месяца, то в случае добровольной самоизоляции человек не испытывает от ограничений никаких проблем более продолжительный период, пишет «Газета.ру».

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:30

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