Владимир Маркони станет новым ведущим шоу «Галилео» на СТС

«Наша программа дает полезные обширной аудитории знания. Александр Пушной, в свое время, дополнил передачу музыкой и юмором, но тренды меняются и у нового поколения появляются другие герои. Думаю, на это место отлично подходит энергичный Маркони», - рассказал гендиректор канала Вячеслав Муругов.





25 мая, ровно в 14:00, Маркони и Даня Крастер расскажут зрителям о недавних исследованиях, инновационных технологиях и проведут несколько увлекательных экспериментов.Сергей Кравцов, возглавляющий Минпросвещения, рассказал, что «Галилео» всегда являлся проектом, мотивирующим подростков на саморазвитие. Он привлекал ребят необычными подходами к образованию. Чиновник надеется, что в обновленном формате рейтинги побьют все рекорды.