У экс-участника группы "Челси" Романа Архипова выявили COVID-19





35-летний Роман Архипов недавно рассказал о своем заболевании в соцсети Instagram. Бывший солист "Челси" признался, что его тест на наличие коронавирусной инфекции оказался положительным, хотя прошлые анализы говорили об обратном. По словам Архипова, явных симптомов недуга у него не проявлялось, кроме небольшого кашля. Музыкант удивился подобным результатам, поскольку в последние дни не контактировал с носителями вируса и придерживался строгих карантинных мер."Общался лишь с теми, кто уже прошел тест, да и их было очень мало", - объяснил артист. Впоследствии КТ показало, что изменения уже наблюдаются в легких. При этом супруга исполнителя Алиса Огородникова, более известная как певица Eliss Roxx, пока не делала никаких заявлений о наличии COVID-19. Более того, Архипов решил изолироваться от других членов семьи в качестве дополнительной меры предосторожности.