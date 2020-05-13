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"Она нашла себя в другом": Тарасова объяснила решение Загитовой уйти из Олимпийской команды

Татьяна Тарасова объяснила уход Алины Загитовой из олимпийской сборной. По словам тренера, спортсменка нашла себя в других отраслях, из-за чего в ближайшее время не вернется в большой спорт.
"Она нашла себя в другом": Тарасова объяснила решение Загитовой уйти из Олимпийской команды

«У меня нет сложных отношений с Тутберидзе, о которых многие говорят. Разногласия могут быть, но они всегда присутствуют в рабочей среде. Она работает сенсационно, что я считаю излишним в спорте. Загитова в олимпийскую команду не вернется. Она сейчас не прыгает 3,5 и 4 оборота, а после такого выступления можно забыть о 20 баллах. Я не хочу ничего предсказывать, но останусь при своем мнении. Она нашла себя в шоу-бизнесе, в котором показывает себя прекрасно, как и во всех начинаниях», - рассказала Тарасова.

По словам тренера, Загитова в свое время была успешным спортсменом, но решила просто поменять вектор деятельности. Для подготовки к соревнованиям необходимы постоянные тренировки, отличающиеся от репетиций шоу. Тарасова не исключила, что молодая фигуристка просто «выгорела», из-за чего ей потребовалась смена обстановки.

Алина Загитова сообщила о приостановке карьеры в конце минувшего года. Тогда она заняла шестое место в финальном этапе Гран-при. Сразу после этого фигуристка попала в шоу Татьяны Навки.

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Спорт / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:23

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