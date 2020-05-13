"Она нашла себя в другом": Тарасова объяснила решение Загитовой уйти из Олимпийской команды

«У меня нет сложных отношений с Тутберидзе, о которых многие говорят. Разногласия могут быть, но они всегда присутствуют в рабочей среде. Она работает сенсационно, что я считаю излишним в спорте. Загитова в олимпийскую команду не вернется. Она сейчас не прыгает 3,5 и 4 оборота, а после такого выступления можно забыть о 20 баллах. Я не хочу ничего предсказывать, но останусь при своем мнении. Она нашла себя в шоу-бизнесе, в котором показывает себя прекрасно, как и во всех начинаниях», - рассказала Тарасова.





По словам тренера, Загитова в свое время была успешным спортсменом, но решила просто поменять вектор деятельности. Для подготовки к соревнованиям необходимы постоянные тренировки, отличающиеся от репетиций шоу. Тарасова не исключила, что молодая фигуристка просто «выгорела», из-за чего ей потребовалась смена обстановки.Алина Загитова сообщила о приостановке карьеры в конце минувшего года. Тогда она заняла шестое место в финальном этапе Гран-при. Сразу после этого фигуристка попала в шоу Татьяны Навки.