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Писатель Захар Прилепин показал портрет своей таинственной жены

Захар Прилепин стал участником YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». В эфире передачи писатель немного рассказал о личной жизни и показал портрет своей таинственной жены Марии.
Писатель Захар Прилепин показал портрет своей таинственной жены

Прилепин рассказал, что является ровесником супруги, то есть им обоим по 45 лет. Его избранница обладает ненавязчивым и сильным характером. Все ключевые решение по дому писатель оставляет за ней.

В общественную деятельность и работу Прилепина жена не вмешивается. Если знаменитости нужно на несколько месяцев уехать в командировку, то он не отпрашивается, как многие мужчины, а ставит благоверную перед фактом.
«После нашей свадьбы прошло три месяца, но я собрался и отправился на дагестанскую войну. Мария знала, что связывает свою жизнь с военным человеком, омоновцем», - рассказал Прилепин.

Супруги владеют квартирой в Нижнем Новгороде и домом в поселке. По мере надобности они «кочуют» из одного жилья в другое, но жена Прилепина мечтает навсегда остаться в селе.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:10

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