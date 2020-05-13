Писатель Захар Прилепин показал портрет своей таинственной жены
Захар Прилепин стал участником YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». В эфире передачи писатель немного рассказал о личной жизни и показал портрет своей таинственной жены Марии.
Прилепин рассказал, что является ровесником супруги, то есть им обоим по 45 лет. Его избранница обладает ненавязчивым и сильным характером. Все ключевые решение по дому писатель оставляет за ней.
В общественную деятельность и работу Прилепина жена не вмешивается. Если знаменитости нужно на несколько месяцев уехать в командировку, то он не отпрашивается, как многие мужчины, а ставит благоверную перед фактом.
Супруги владеют квартирой в Нижнем Новгороде и домом в поселке. По мере надобности они «кочуют» из одного жилья в другое, но жена Прилепина мечтает навсегда остаться в селе.
Прилепин рассказал, что является ровесником супруги, то есть им обоим по 45 лет. Его избранница обладает ненавязчивым и сильным характером. Все ключевые решение по дому писатель оставляет за ней.
В общественную деятельность и работу Прилепина жена не вмешивается. Если знаменитости нужно на несколько месяцев уехать в командировку, то он не отпрашивается, как многие мужчины, а ставит благоверную перед фактом.
«После нашей свадьбы прошло три месяца, но я собрался и отправился на дагестанскую войну. Мария знала, что связывает свою жизнь с военным человеком, омоновцем», - рассказал Прилепин.
Супруги владеют квартирой в Нижнем Новгороде и домом в поселке. По мере надобности они «кочуют» из одного жилья в другое, но жена Прилепина мечтает навсегда остаться в селе.