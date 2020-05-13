Эксперты подсчитали стоимость Lada Vesta по запчастям





В ходе эксперимента специалисты брали в расчет только базовые запчасти, которых в автомобиле порядка 180 единиц. Новый кузов транспортного средства приобрести не удалось, так как компания «АвтоВАЗ» не занимается его отдельным производством. Специалистам пришлось искать его на вторичном рынке. В качестве основы исследования брался сервис по продаже запчастей Exist.Итоговая стоимость Lada Vesta при сборке из деталей составила 1,4 миллиона рублей. Самой дорогой составляющей автомобиля оказался кузов, который обошелся примерно в 684 тысячи рублей. За полный моторный отсек пришлось заплатить около 271 тысячи рублей. Более полмиллиона рублей ушло на ходовую часть будущего транспортного средства.Отделка салона и вся электроника для него, которая используется в базовой версии автомобиля, обошлись в 129 и 161 тысячу рублей соответственно. Эксперты сделали вывод, что стоимость транспортного средства при самостоятельной сборке более чем в два раза выше заводской. Это может быть связано с тем, что производитель продает комплектующие дороже в розницу.