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Врачи рассказали, почему некоторые люди отрицают существование COVID-19

С начала пандемии COVID-19 в мире начало расти количество индивидов, которые отрицают существование этой инфекции. Врачи рассказали, какие причины вынуждают людей становится "диссидентами".

Заместитель главы Института медико-биологических проблем РАН Юрий Бубеев заявил, что отрицанием пандемии коронавируса зачастую занимаются люди со слабой психикой. Становление "диссидентом" также возникает на фоне базовых иллюзий, которые есть у каждого человека, но у определенных лиц они более выражены. "Одна из них: со мной ничего плохого случиться не может", - объяснил заслуженный врач РФ. По мнению Бубеева, переубедить подобных индивидов может лишь сам вирус - заболеют либо они, либо их близкие.

Аналогичная ситуация возникает с людьми, которые понимают опасность патогена, но все равно нарушают карантин. "Как у детей, у нас возникает желание проверить, насколько можно отступить от ограничений, введённых взрослыми", - добавил доктор медицинских наук. Согласно данным веб-портала "Стопкоронавирус.рф", на территории России насчитывается более 242 тысяч зараженных COVID-19 и 2,2 тысячи летальных случаев. По словам эпидемиологов, спад распространения недуга ожидается ближе к лету.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:54

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