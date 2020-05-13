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Телеведущий Михаил Ширвиндт в третий раз стал отцом

Отечественный телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт недавно в третий раз стал отцом. Сына ему родила новая избранница, с которой они этой зимой официально зарегистрировал отношения.
Телеведущий Михаил Ширвиндт в третий раз стал отцом

Как рассказал актёр Александр Ширвиндт, в семье его 61-летнего сына-«молодожена» недавно произошло пополнение – родился сын, но имя малышу родители пока не дали. В настоящий момент мать с новорожденным ещё находятся в роддоме, поэтому дед не видел маленького внука. Примечательно, что в этом же месяце дочь Михаила Ширвиндта Александра родила близнецов. Мальчиков назвали Матвеем и Семёном, и вот их именитый прадед уже видел. Малышей привозили домой к артисту, но наблюдал он за ними с безопасного расстояния и с надетой на лицо маской.

Отец Михаила Ширвиндта с юмором заметил, что сразу трое новорожденных в одной семье в такое непростое время – это как минимум «нахальство и смелость», но и, несомненно, счастье. У телеведущего есть двое взрослых детей от первых двух браков - сын Андрей и дочь Александра.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:40

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