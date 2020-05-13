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В КНР назвали количество ядерных боеголовок «для подавления стратегических амбиций США»

В КНР рассказали о количестве ядерных боеголовок, которые смогут подавить «стратегические амбиции США». Руководитель Global Times Ху Сицзинь на странице в сети Weibo сообщил, что Китаю необходимо минимум 1000 единиц вооружения для этого.
В КНР назвали количество ядерных боеголовок «для подавления стратегических амбиций США»

КНР никогда не публиковала данные о наличии ядерных боеголовок на вооружении и в разработке. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, в Китае было минимум 290 единиц атомного вооружения. Это позволило стране занять четвертое место по ядерному потенциалу. В первую тройку вошли США, РФ и Франция. В отчете также прописано, что Пентагон располагает 1750 ядерными боеголовками, которые сейчас находятся в режиме «хранения и готовности к развертыванию».

Издание Sina несколько лет назад призвало не доверять данным европейских исследователей, которые не имеют прямого доступа к оборонным мощностям КНР. Специалисты портала подчеркнули, что Китай на самом деле может располагать 600 ядерными боеголовками, данные о которых держатся в секрете.
«Для Китая важна и логистика расположения ядерного потенциала. Если он будет собран в одном месте на территории военной базы, то в таком вооружении не будет никакого смысла. США в данном случае поступили правильнее, разместив боеголовки в разных странах. Это дает Пентагону серьезные преимущества», - рассказал Сицзинь.

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Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:58

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