В России подорожали почти все модели Lada





АвтоВАЗ изменил цены в зависимости от спроса и типа модификации. Разбег составляет 5-18 тыс. рублей. В процентном выражении прирост достиг 0,6-2,3%.Granta Drive Active в спецверсии теперь отпускается дороже на 8000 рублей. Granta Cross можно оформить, накинув к старой цене 6-9 тыс. рублей. Стоимость остальных универсалов, хэтчбеков и седанов выросла на 5-14 тыс. рублей.Цены на XRAY Cross и Vesta выросли на 8-18 тыс. рублей. Lada XRAY обойдется будущему владельцу дороже на 5-8 тыс. рублей, Largus Cross – на 5 тыс. рублей, Lada 4×4 – на 7 тыс. рублей, CNG – на 12 тыс. рублей. Причина для пересмотра прайса не называется.