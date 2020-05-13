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В России подорожали почти все модели Lada

В России с середины мая подорожали все представленные на рынке модели Lada. Исключение составил только хорошо продаваемый внедорожник 4х4 Bronto.
В России подорожали почти все модели Lada

АвтоВАЗ изменил цены в зависимости от спроса и типа модификации. Разбег составляет 5-18 тыс. рублей. В процентном выражении прирост достиг 0,6-2,3%.

Granta Drive Active в спецверсии теперь отпускается дороже на 8000 рублей. Granta Cross можно оформить, накинув к старой цене 6-9 тыс. рублей. Стоимость остальных универсалов, хэтчбеков и седанов выросла на 5-14 тыс. рублей.

Цены на XRAY Cross и Vesta выросли на 8-18 тыс. рублей. Lada XRAY обойдется будущему владельцу дороже на 5-8 тыс. рублей, Largus Cross – на 5 тыс. рублей, Lada 4×4 – на 7 тыс. рублей, CNG – на 12 тыс. рублей. Причина для пересмотра прайса не называется.

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Авто / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:34

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