Компания Google планирует отказаться от Play Music в пользу YouTube Music





Большинство пользователей Google Play Music получили уведомление от разработчиков, которые призвали клиентов перенести свои плей-листы в YouTube Music. По всей видимости, поисковый гигант решил отдать предпочтение тому, что в корпорации прозвали "новым домом для прослушивания и поиска музыки". Хотя во владении бренда есть два музыкальных сервиса, YouTube Music получает обновления намного чаще, а теперь доступ к его "конкуренту" и вовсе будет закрыт до конца 2020 года.Днями ранее в YouTube Music опубликовали обучающий видеоролик, который продемонстрировал, как можно перенести собственную музыкальную библиотеку. Для этого нужно установить саму мобильную программу, воспользоваться функцией Import и специально настроенные рекомендации сразу же возникнут на главной странице. Известно, что новый музыкальный веб-ресурс содержит около 50 млн официальных композиций и сборок, включая синглы, кавер-версии и живые выступления.