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«Все проходило, как по книжке»: Кристина Черкасова подвела итог своих родов

Кристина Черкасова в Instagram-аккаунте подвела итог своих родов. Бывшая участница проекта «Дом-2» рассказала, что весь процесс проходил, как по книжке.
«Все проходило, как по книжке»: Кристина Черкасова подвела итог своих родов

Кристина Черкасова ежедневно общается со своими фанатами. Девушка рассказывает им о своей беременности и родах. Сегодня жена Андрея Черкасова опубликовала фото, сделанное во время выписки из роддома. В комментарии она написала, что весь родовой процесс проходил, как по книжке. Кристина Черкасова отметила, что самое главное и важное - это выбор врача, который будет вести последние недели беременности и принимать роды. Следующий важный этап - это выбор роддома, который должен быть оборудован всем необходимым.

В конце публикации бывшая участница проекта «Дом-2» написала: «И конечно дорогой и родной человек рядом. Может кто-то возьмёт на роды маму, подругу или дополнительную акушерку. Поверьте с ними будет гораздо легче». Также Кристина Черкасова добавила, что лучше всего вместе с мужем встретить первые минуты жизни своего ребенка, как это сделала она с Андреем Черкасовым.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:04

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