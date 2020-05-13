Принцы Гарри и Уильям примирились и восстановили общение





Отношения между принцами Уильямом и Гарри испортились незадолго до свадьбы последнего с Меган Маркл. Старший сын принца Чарльза хотел уберечь своего родственника от разочарований, которые могли появиться от подобного союза. По словам инсайдеров, принц Уильям счел бракосочетание преждевременным и сильно повздорил по этому поводу с братом. Впрочем, после отъезда четы Сассекских и сложения королевский полномочий ситуация изменилась.Политолог Кэти Николл утверждает, что братья стали регулярно созваниваться и общаться посредством видеоконференций. По мнению королевского эксперта, их сплотили новости о болезни отца, который заразился коронавирусной инфекцией. Его состояние здоровья сильно беспокоило Гарри и Уильяма, ведь 71-летний сын Елизаветы II находится в группе риска. Внуки королевы сначала созвонились, чтобы поговорить о родителе, а затем стали выходить на связь регулярно.