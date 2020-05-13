Появилось первое изображение и информация о характеристиках готовящегося к дебюту смартфона Moto E7
Американская компания Motorola в ближайшие месяцы представит новинку – смартфон Moto E7. Информация о технических характеристиках, а также первое изображение готовящегося к дебюту устройства недавно появились в базе Google Play Console.
Новинка от американского производителя относится к бюджетному сегменту, но точная стоимость её пока не озвучивается. Moto E7 получит 6,2-дюймовый дисплей разрешением 1520 x 720 пикселей, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Производительность смартфона обеспечит процессор Snapdragon 632 с графическим ускорителем Adreno 506 и восемью ядрами Kryo с тактовой частотой до 1,8 ГГц.
Moto E7 работает на базе ОС Android 10, оснащён сканером отпечатков пальцев, а вот NFC-модуль для осуществления бесконтактных платежей в новинке не предусмотрен. Премьера нового смартфона от Motorola ожидается уже в этом квартале, но относительно точной даты информация отсутствует.
Новинка от американского производителя относится к бюджетному сегменту, но точная стоимость её пока не озвучивается. Moto E7 получит 6,2-дюймовый дисплей разрешением 1520 x 720 пикселей, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Производительность смартфона обеспечит процессор Snapdragon 632 с графическим ускорителем Adreno 506 и восемью ядрами Kryo с тактовой частотой до 1,8 ГГц.
Moto E7 работает на базе ОС Android 10, оснащён сканером отпечатков пальцев, а вот NFC-модуль для осуществления бесконтактных платежей в новинке не предусмотрен. Премьера нового смартфона от Motorola ожидается уже в этом квартале, но относительно точной даты информация отсутствует.
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:22