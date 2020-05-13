Мишустин потребовал жестко следить за выплатами для семей с детьми

«Все получатели, перечисленные в постановлении, должны получить пособия без задержек. Прошу Минтруд и Минкомсвязи проследить за поступлениями денег на счета и работой электронных сервисов для подачи заявок», - заявил премьер-министр.





За сутки с момента приема документов заявки на выплату 10 тыс. рублей, положенную семьям с детьми от 3 до 15 лет, подали 2 млн человек. Средства начнут поступать получателям с 1 июня. Финансирование из бюджета, по предварительным подсчетам, составит 197,2 млрд рублей.