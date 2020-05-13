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"Мне не интересно его мнение": Добронравов ответил на критику BadComedian комедии «На Париж»

Федор Добронравов отметил на критику фильма «На Париж», которая начала поступать в его адрес после обзора от блогера Евгения Баженова. По словам актера, его не интересует мнение автора канала BadComedian.
"Мне не интересно его мнение": Добронравов ответил на критику BadComedian комедии «На Париж»

Ролик Баженова появился в Сети 9 мая. Блогер раскритиковал фильм, сделав акцент на частом употреблении спиртного в кадре и различных странных поступках главных героев. Также BadComedian отметил, что картина позиционировалась в качестве исторически достоверной, но в ее сценарии имеются серьезные нестыковки.
«Меня не интересует мнение этого человека. Каждый вправе оценивать любой фильм по-своему. Благодаря критике картину посмотрит значительно больше людей, что пойдет ей на пользу. Я же просто делаю свою работу, так как являюсь артистом. Всегда найдутся критики, которые увидят в ленте субъективные недостатки», - рассказал Добронравов.

Актер отметил, что в фильме «На Париж» нет никаких «ужасов», о которых говорил BadComedian. Также он призвал всех пользователей интернета сперва посмотреть картину, а после этого формировать свое мнение, а не прислушиваться к блогерам.

После обзора BadComedian критика обрушилась и на исполнителя главной роли Дмитрия Певцова. Актер обнародовал ответ всем недоброжелателям и заявил, что фильм снимался с акцентом на любовь и чувство свободы по завершению войны, из-за чего получился искренним.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:28

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