"Мне не интересно его мнение": Добронравов ответил на критику BadComedian комедии «На Париж»

«Меня не интересует мнение этого человека. Каждый вправе оценивать любой фильм по-своему. Благодаря критике картину посмотрит значительно больше людей, что пойдет ей на пользу. Я же просто делаю свою работу, так как являюсь артистом. Всегда найдутся критики, которые увидят в ленте субъективные недостатки», - рассказал Добронравов.



