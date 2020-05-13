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«Создана защита для союзников»: В Китае восхитились системой ПВО России

В Китае восхитились системой ПВО России, способной нейтрализовать все космические и воздушные угрозы. Модернизированные разработки позволят стране взять под защиту союзников.
«Создана защита для союзников»: В Китае восхитились системой ПВО России

Войска ПВО, созданные в РФ в 2015 году, раскрыли над территорией союзников некий «зонтик» безопасности. Военные тесно работают с Таджикистаном, Казахстаном и Беларусью для разработки механизма оповещения. В Сербии уже стоят на вооружении российские комплексы «Панцирь-С», создающие буферную зону для защиты от расширяющегося влияния НАТО.

Генерал-полковник Сергей Суровикин рассказал, что РФ за прошлый год провела 140 учений, в том числе «Центр», задействовав при этом силы ПВО. Их участники продемонстрировали сплоченность, слаженность действий и хорошую боевую подготовку.

Что касается С-350 «Витязь», то они известны во всем мире за счет увеличенного в четыре раза боекомплекта. Зенитная система может дать отпор любой угрозе: от дрона до крылатой ракеты. Под Калининградом и в Арктике скоро появится радар, контролирующий небо в радиусе 3 тыс. километров. Подобное вооружение не может не удивлять, передает «Чжунго цзюньван»

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:03

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