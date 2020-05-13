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Call of Duty: Warzone получила двухфакторную проверку для борьбы с читерами

Разработчики из Infinity Ward ввели новую меру борьбы с читерами в Call of Duty: Warzone. Теперь пользователям ПК придется проходить двухфакторную проверку с помощью СМС-сообщений.

Руководство студии Infinity Ward сообщило в соцсети Twitter, что последнее обновление для игры Call of Duty: Warzone включает в себя дополнительную верификацию при входе в аккаунт. Каждому геймеру нужно подтвердить учётную запись текстовым сообщением. Создатели говорят, что владельцев платного издания избавили от этой необходимости. Подобные нововведения мотивированы многочисленными жалобами пользователей на засилье "мошенников".

Для читеров и ботов теперь есть отдельное лобби, которое позволит улучшить впечатления честных игроков от геймплея. Стоит отметить, что Call of Duty: Warzone имеет все шансы стать самой популярной игрой в жанре "королевская битва", обогнав по продажам и числу активных юзеров даже Fortnite. Согласно отчету от Activision Blizzard за первый квартал текущего года, в Warzone с момента выхода на ПК сыграли более 60 миллионов человек по всему миру.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:53

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