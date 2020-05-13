Планшет Honor Tablet V6 с 5G представят 18 мая





Основой для планшета станет чип Kirin 820 5G с ядрами Cortex-A76 с и частотой до 2,36 гигагерц. Вместе с ним будут устанавливать графический интерфейс ARM Mali-G57MP6. Объем ОЗУ в планшете составит 8 гигабайт. Отличительной чертой устройства являются широкие рамки на передней панели, что не свойственно современным гаджетам.Детальная информация о характеристиках Honor Tablet V6 пока отсутствует. Стоимость базовой версии планшета со 128 гигабайтами постоянной памяти будет составлять 300 долларов. Также в продаже должна появиться и вариация на 256 гигабайт за 500 долларов. Судя по тизеру, в комплекте с устройством будут поставлять чехол и защитное стекло. Все клиенты, оформившие предварительный заказ на Honor Tablet V6 до 30 мая, получат беспроводные наушники от компании в подарок.В пресс-релизе от Honor, вышедшем вместе с тизером, говорится, что устройство будет заточено под использование в качестве планшетного компьютера для серфинга интернета, а не коммуникатора.