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Анна Левченко бросила Алексея Чайчица ради состоятельного азербайджанца

Выяснилось, что Анна Левченко бросила Алексея Чайчица ради состоятельного азербайджанца. Но роман девушки и бизнесмена продлился всего несколько месяцев.
Анна Левченко бросила Алексея Чайчица ради состоятельного азербайджанца

Алексей Чайчиц отговаривал Сергея Захарьяша от отношений со своей бывшей возлюбленной Анной Левченко. Потом экс-участник «Дом-2» лично общался с Валерием Блюменкранцем и пытался ему объяснить, что эта девушка на самом деле очень меркантильная. Но молодого человека никто не стал слушать. Сейчас появилась информация, что Анна Левченко бросила Алексея Чайчица ради состоятельного азербайджанца. Но буквально через 3 месяца пара рассталась, поскольку мужчина оказался не таким богатым, как себе представляла девушка.

После разрыва отношений с азербайджанцем Анна Левченко решила вернуться к Алексею Чайчицу. Она буквально забросала молодого человека сообщениями о том, чтобы он дал их отношениям второй шанс. Но бывший участник реалити-шоу решил, что больше не хочет видеть в своей жизни Анну Левченко и не сможет простить ей предательства.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:16

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