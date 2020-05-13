Ольга Рапунцель опровергла слухи о рождении второго ребенка на Сейшелах





Ольга Рапунцель часто говорит о том, что родит ребенка в середине июня и очень надеется, что это произойдет в Москве. Но несколько дней назад, пользователи интернета начали поздравлять участницу реалити-шоу с рождением второго ребенка. По Сети прокатилась волна слухов о преждевременных родах супруги Дмитрия Дмитренко. Изначально Ольга Рапунцель никак не комментировала данную информацию. Но недавно она решила обратиться к своим подписчикам и сообщила, что рожать ей еще рано.Также участница проекта «Дом-2» показала фотографию, на которой она держит на руках свою дочь Василису. Ольга Рапунцель уверяет фанатов, что еще как минимум месяц она будет беременной. Пользователи Сети решили поддержать супругу Дмитрия Дмитренко и написали ей, чтобы она успокоилась и не обращала внимание на хейтеров, которые распускают разные слухи о ней и ее семье.