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Ольга Рапунцель опровергла слухи о рождении второго ребенка на Сейшелах

Недавно в Сети появились слухи о преждевременных родах Ольги Рапунцель на Сейшелах. Сейчас супруга Дмитрия Дмитренко опровергла информацию о рождении второго ребенка.
Ольга Рапунцель опровергла слухи о рождении второго ребенка на Сейшелах

Ольга Рапунцель часто говорит о том, что родит ребенка в середине июня и очень надеется, что это произойдет в Москве. Но несколько дней назад, пользователи интернета начали поздравлять участницу реалити-шоу с рождением второго ребенка. По Сети прокатилась волна слухов о преждевременных родах супруги Дмитрия Дмитренко. Изначально Ольга Рапунцель никак не комментировала данную информацию. Но недавно она решила обратиться к своим подписчикам и сообщила, что рожать ей еще рано.

Также участница проекта «Дом-2» показала фотографию, на которой она держит на руках свою дочь Василису. Ольга Рапунцель уверяет фанатов, что еще как минимум месяц она будет беременной. Пользователи Сети решили поддержать супругу Дмитрия Дмитренко и написали ей, чтобы она успокоилась и не обращала внимание на хейтеров, которые распускают разные слухи о ней и ее семье.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:43

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