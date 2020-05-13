Александра Черно о слухах про флирт Иосифа Оганесяна и Юлии Белой: "Сплетни распускает Евгений Ромашов"





Александра Черно всегда была против дружбы супруга Иосифа Оганесяна и Евгения Ромашова. Девушка утверждала, что молодой человек общается с ее возлюбленными только для того, чтобы поднять свои рейтинги на реалити-шоу. Недавно между участниками «Дом-2» произошла ссора, после чего в Сети появились слухи о том, что Иосиф Оганесян флиртует с Юлией Белой. Александра Черно решила высказаться на эту тему и сообщила фанатам, что все сплетни распускает Евгений Ромашов.При этом беременная участница «Дом-2» возмущена таким поведением бывшего друга Иосифа Оганесяна. Она не может понять, зачем он распускает такие слухи и пытается навредить их отношениям. Также Александра Черно отметила, что после такого предательства ее муж готов вычеркнуть из своей жизни Евгения Ромашова. Пользователи Сети попросили девушку не нервничать и не обращать внимания на слухи.