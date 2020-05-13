Лариса Гузеева получает в два раза большую пенсию, чем коллега Роза Сябитова





По данным, обнародованным сайтом «КП», Роза Сябитова получает пенсию в районе 14 тысяч рублей. При этом, как говорит сама «телесваха», её трудовой стаж составляет 3 десятка лет, но вот 10 из них ей в своё время не удалось подтвердить соответствующими документами. Сотрудники ПФ предлагали Сябитовой найти необходимые бумаги в архиве, однако она отказалась, узнав, что даже в случае подтверждения сумма прибавки к ежемесячной выплате будет равна примерно сотне рублей. Поэтому Роза Сябитова, несмотря на выход на пенсию, не планирует бросать работу и сделает это только тогда, когда «выживет из ума».Лариса Гузеева в отличие от коллеги получает в два раза больше. Однако в этом случае не следует забывать, что ей присвоено звание Заслуженной артистки, а столичные власти несколько лет назад ввели за него 30-тысячную надбавку к начисленному государством размеру пенсии.