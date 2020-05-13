В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

«При помощи РЭБ можно с легкостью обнаружить группировки войск, замаскированные под местность. Специальная техника дает возможность изучать огромные площади со спутником. Американских военных при применении российский РЭБ не спасет никакой камуфляж. Если противник будет действовать грамотно, то сможет производить точечные атаки на расстоянии, не подвергая жизни бойцов опасности», - рассказал Вудворд.





По данным издания The Drive, американские специалисты провели эксперимент с применением аналогов РЭБ на базе Национального учебного центра форта Ирвин. Оказалось, что при помощи оборудования, находящегося на вооружении у России, можно производить обнаружение противника на расстоянии до 12 километров. Активная защита, которую устанавливают на американскую технику, быстрее выдает ее противнику.В Пентагоне ранее анонсировали взятие на вооружение аналога комплекса РЭБ в лице EWTV. Для обнаружения противника и проведения радиоэлектронного изучения местности также были модернизированы дроны MQ-1C Grey Eagle.