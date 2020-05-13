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Маркетологи раскрыли секрет популярности Apple AirPods

Apple AirPods по праву можно назвать наиболее востребованными беспроводными наушниками в мире. Маркетологи раскрыли секрет популярности аудио-гарнитуры от американского бренда.

Как сообщают журналисты из издания Wired, основными причинами высокого спроса на Apple AirPods являются низкая стоимость разработки и стильный дизайн. В то же время вице-президент корпорации Грег Йосвиак сообщил, что востребованность аксессуара связана с широким функционалом, а также модой среди молодого поколения. Подобного мнения придерживается основатель агентства Apple Above Avalon Нил Сайбарт, объясняя, что подростки отказываются от смарт-часов в пользу смартфонов с беспроводными наушниками.

Хотя Apple не раскрывает объемы продаж AirPods, по подсчетам экспертов, в 2019 году этот продукт принес фирме более 7,3 млрд долларов, что на 121% больше, чем в 2018 году. Йосвиак сравнил рост популярности устройства с пожаром в лесу: «Наушники продавались даже лучше, чем мы могли себе представить». По словам замруководителя корпорации, габариты наушников были подобраны после 3D-сканирования сотен пар ушей сотрудниками Стэнфордского университета.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:00

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