Маркетологи раскрыли секрет популярности Apple AirPods





Как сообщают журналисты из издания Wired, основными причинами высокого спроса на Apple AirPods являются низкая стоимость разработки и стильный дизайн. В то же время вице-президент корпорации Грег Йосвиак сообщил, что востребованность аксессуара связана с широким функционалом, а также модой среди молодого поколения. Подобного мнения придерживается основатель агентства Apple Above Avalon Нил Сайбарт, объясняя, что подростки отказываются от смарт-часов в пользу смартфонов с беспроводными наушниками.Хотя Apple не раскрывает объемы продаж AirPods, по подсчетам экспертов, в 2019 году этот продукт принес фирме более 7,3 млрд долларов, что на 121% больше, чем в 2018 году. Йосвиак сравнил рост популярности устройства с пожаром в лесу: «Наушники продавались даже лучше, чем мы могли себе представить». По словам замруководителя корпорации, габариты наушников были подобраны после 3D-сканирования сотен пар ушей сотрудниками Стэнфордского университета.