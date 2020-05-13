В Сети рассказали о неизвестном российском лимузине «Амадео-500»





Презентация проекта состоялась в 1994 году. Тогда его разработкой занималась студия «Мастер-дизайн». Благодаря дополнительным ребрам жесткости автомобиль можно было удлинить примерно на 50 сантиметров. В центральной части кузова разработчики сделали глухую вставку между дверями. На крыше «Амадео-500» были установлены два люка. Стойки изнутри получили обивку из натуральной белой кожи.Салон российского лимузина также отличался повышенным комфортом. Модель одной из первых получила современный гидроусилитель руля и обогрев сидений. Для пассажиров была предусмотрена индивидуальная система отопления. В качестве мотора для транспортного средства применялся силовой агрегат от ВАЗ-21083 на 1,6 литра.Специалисты «Мастер-Дизайна» полностью завершили разработку лимузина и даже собрали прототип. В 1997 году проект был продан фирме «Акра», сообщившей о готовности начать производство «Амадео-500». Улучшенная модель должна была получить мотор на 100 лошадиных сил. Автомобиль оценили примерно в 25 тысяч долларов. Из-за такой высокой стоимости масштабное производство лимузина долгое время было под вопросом. В итоге компания выпустила всего три экземпляра транспортного средства.За 25 тысяч долларов в России в 1997 году можно было купить новый Ford Mondeo. Из-за этого проект выпуска «Амадео-500» в итоге был отменен.