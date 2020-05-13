АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.44 USD 73.43
Курс валют на 13.05.2020

В Сети рассказали о неизвестном российском лимузине «Амадео-500»

В Сети рассказали о лимузине российского производства под названием «Амадео-500». Транспортное средство было разработано на базе автомобиля ВАЗ-21099.
В Сети рассказали о неизвестном российском лимузине «Амадео-500»

Презентация проекта состоялась в 1994 году. Тогда его разработкой занималась студия «Мастер-дизайн». Благодаря дополнительным ребрам жесткости автомобиль можно было удлинить примерно на 50 сантиметров. В центральной части кузова разработчики сделали глухую вставку между дверями. На крыше «Амадео-500» были установлены два люка. Стойки изнутри получили обивку из натуральной белой кожи.

Салон российского лимузина также отличался повышенным комфортом. Модель одной из первых получила современный гидроусилитель руля и обогрев сидений. Для пассажиров была предусмотрена индивидуальная система отопления. В качестве мотора для транспортного средства применялся силовой агрегат от ВАЗ-21083 на 1,6 литра.

Специалисты «Мастер-Дизайна» полностью завершили разработку лимузина и даже собрали прототип. В 1997 году проект был продан фирме «Акра», сообщившей о готовности начать производство «Амадео-500». Улучшенная модель должна была получить мотор на 100 лошадиных сил. Автомобиль оценили примерно в 25 тысяч долларов. Из-за такой высокой стоимости масштабное производство лимузина долгое время было под вопросом. В итоге компания выпустила всего три экземпляра транспортного средства.

За 25 тысяч долларов в России в 1997 году можно было купить новый Ford Mondeo. Из-за этого проект выпуска «Амадео-500» в итоге был отменен.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Call of Duty: Warzone получила двухфакторную проверку для борьбы с…
"У меня только один вирус - профессионализма и трудолюбия": Волочкова рассказала, что не может заболеть…
Планшет Honor Tablet V6 с 5G представят 18…
Ольга Рапунцель опровергла слухи о рождении второго ребенка на…
Любовь Успенская во время самоизоляции занялась йогой, садом и стрижкой…
В Великобритании нашли обломки древней ядерной…
«Неистовый» с Расселом Кроу станет первым фильмом в прокате после…
В Сети рассказали о неизвестном российском лимузине…
Александра Черно о слухах про флирт Иосифа Оганесяна и Юлии Белой: "Сплетни распускает Евгений…
В США рассказали об опасности российских систем…
Мадонна опубликовала в Instagram снимки в прозрачном нижнем…
Маркетологи раскрыли секрет популярности Apple…
«Уговорили»: Ксения Бородина покрасила волосы дочерей в ярко-красный…
В России стартовали продажи первой модели семейства «ГАЗель…
«Когда уже можно будет крутиться как белка в колесе?»: Настя Ивлеева позавидовала работающим во время…
В Патагонии палеонтологи обнаружили скелет обитавшего на Земле 70 млн лет назад 10-метрового…
Учёные из Ирландии для поддержания иммунитета в период пандемии рекомендовали принимать добавки витамина…
Дочь Евгения Осина стала похожа на Агузарову после покраски…
В продаже появился светящийся значок для внедорожника Yukon за 34 880…
"Спасибо за детей и заботу": Григорий Лепс поздравил жену Анну с днем…
Специалисты: Пандемия COVID-19 угрожает переходу на экологичные источники…
«Появились вены на ногах, зато нет растяжек»: Катя Жужа подвела итог своей…
В древнейшем храме мира Гебекли-Тепе выявили скрытый геометрический…
Композитор Анатолий Зубков вспомнил о скандале с Николаем Басковым из-за песни…
Врач Юрий Бубеев: Коронавирус может остаться с человечеством…
Нелли Ермолаева продолжает жить с бывшим мужем ради сына…
«Кинжальный полк»: В Сибири появится авиачасть, вооруженная ракетами…
Супруга Олега Газманова сильно соскучилась по…
Просмотреть все новости