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В России стартовали продажи первой модели семейства «ГАЗель NN»

В России стартовали продажи первой модели из семейства «ГАЗель NN». 22-местный микроавтобус City оценен в 2,6 млн рублей. Анонс на своей странице в Instagram разместил менеджер дилерского центра «Газ Дварис».
В России стартовали продажи первой модели семейства «ГАЗель NN»

«ГАЗель City» поступила на рынок в одной комплектации – «Стандарт». Покупателям низкопольный микроавтобус доступен только в белом исполнении. Разработчики оснастили новинку электронным указателем маршрута, пневмоподвеской, кондиционером, светодиодными фарами, аппарелью для инвалидной коляски и другими наворотами.

Передняя часть City заимствована у NN. Отличия кроются в более рельефном капоте, радиаторной решетке с хромированным молдингом, «раздутом» бампером с противотуманками, линзованной головной оптике. В центре салона имеется вместительная площадка. Плавность хода улучшена за счет листовых рессор. Двойная задняя дверь работает на электоприводе.

Под капотом «ГАЗель City» инженеры установили турбодизельный агрегат Huadong или Cummins ISF объемом на 2,8 литра, способный генерировать мощность в 150 «лошадей». Китайский мотор сочетается с 5-МКПП. Заднеприводная модель может похвастаться следующими габаритами: 6620 х 2000 х 2720 мм.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:50

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