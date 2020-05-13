Учёные из Ирландии для поддержания иммунитета в период пандемии рекомендовали принимать добавки витамина D





Один из авторов проекта профессор Роуз Энн Кенни говорит, что недостаток витамина D, активно участвующего в мукозальном, или барьерном иммунитете, развивается по мере старения организма. Дефицит микроэлемента негативно отражается на способности сопротивляться респираторным заболеваниям. Этим, считают учёные, можно объяснить повышенную опасность коронавируса COVID-19 для людей старшей возрастной группы. Поэтому исследователи рекомендуют в период пандемии укреплять иммунитет, причём независимо от возраста, а для этого стоит принимать добавки с витамином D.Профессор Кенни подчеркнула, что результаты исследования и выявленную корреляцию между уровнем смертности от коронавируса и недостатком микроэлемента не следует оставлять без внимания. К тому же, к схожим выводам пришли не только исследователи из Ирландии, но и их британские и американские коллеги, пишет RG.ru.