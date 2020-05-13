«Появились вены на ногах, зато нет растяжек»: Катя Жужа подвела итог своей беременности

Катя Жужа показала фото, сделанное на улице. В комментарии бывшая ведущая «Дом-2» подвела итоги беременности и сообщила, что за этот период набрала 13 кг. Также возлюбленная вице-чемпиона Формулы-2 Артёма Маркелова отметила, что у нее появились вены на ногах, которых никогда не было. Есть и хорошие новости, например, у нее нет растяжек, появления которых она очень боялась, особенно на животе. Также бывшая ведущая «Дом-2» написала: «Когда рожу, напишу вам пост о том, как в целом у меня проходила беременность».В конце публикации Катя Жужа отметила, что вчера на УЗИ она увидела, какой красивый у нее будет ребенок, и поняла, что все это того стоило. Подписчики написали, что с нетерпением ждут подробного рассказа. Многие отметили, что Кате Жуже очень идет беременность, а на снимках не заметно, что она поправилась на 13 кг.