«Нужно гордиться достижениями»: Ксения Собчак и Константин Богомолов ведут раздельный бюджет
Ксения Собчак провела прямой эфир в Instagram с дочерью заболевшего коронавирусом Дмитрия Пескова Елизаветой. 38-летняя ведущая призналась, что ведет с Константином Богомоловым раздельный бюджет.
В начале романа с Богомоловым Собчак сразу заявила о своей финансовой независимости. Ее избранник тоже не бедный человек, поэтому надобности в совместном бюджете супруги не испытывают. Иногда пара делает совместные покупки для дома. Что касается романтических вечеров, то их возлюбленный ведущей всегда оплачивает сам.
Ранее супружеская чета отметила День Победы вином за 110 тыс. рублей.
В начале романа с Богомоловым Собчак сразу заявила о своей финансовой независимости. Ее избранник тоже не бедный человек, поэтому надобности в совместном бюджете супруги не испытывают. Иногда пара делает совместные покупки для дома. Что касается романтических вечеров, то их возлюбленный ведущей всегда оплачивает сам.
«Я плохо разбираюсь в финансах и не привыкла экономить на роскошных вещах. Мне кажется, человек, добившийся успеха, вправе собой гордиться. Я не говорю о «выпячивании» достатка, только о гордости», - заявила Собчак.
Ранее супружеская чета отметила День Победы вином за 110 тыс. рублей.