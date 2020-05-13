АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.44 USD 73.43
Курс валют на 13.05.2020

"У меня только один вирус - профессионализма и трудолюбия": Волочкова рассказала, что не может заболеть COVID-19

Анастасия Волочкова рассказала, что не может заболеть коронавирусом. По словам балерины, ранее она сдала анализ на COVID-19, результат которого оказался отрицательным.
"У меня только один вирус - профессионализма и трудолюбия": Волочкова рассказала, что не может заболеть COVID-19

«У меня нет никакого коронавируса. С показателями здоровья, как у меня, он невозможен. Я занимаюсь физическими упражнениями, постоянно посещаю русскую баню, после которой окунаюсь в купель, питаюсь правильной пищей и живу с позитивным настроением. У меня была обнаружена только одна болезнь – вирус профессионализма и трудолюбия», - рассказала Волочкова.

Поклонники балерины в комментариях отметили, что она действительно часто демонстрирует ведение здорового образа жизни в своих публикациях, но следовать рекомендациям медиков и соблюдать режим самоизоляции все равно стоит. Многие призвали Волочкову чаще рассказывать о времяпровождении на карантине и проводить эфиры, как это делают другие звезды.

Балерина отметила, что даже на самоизоляции старается следовать режиму дня для будней. По утрам она занимается фитнесом, а ближе к обеду тренируется для того, чтобы поддерживать форму. В историях на странице в Instagram звезда обнародовала несколько роликов, в которых продемонстрировала растяжку и другие акробатические трюки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Call of Duty: Warzone получила двухфакторную проверку для борьбы с…
"У меня только один вирус - профессионализма и трудолюбия": Волочкова рассказала, что не может заболеть…
Планшет Honor Tablet V6 с 5G представят 18…
Ольга Рапунцель опровергла слухи о рождении второго ребенка на…
Любовь Успенская во время самоизоляции занялась йогой, садом и стрижкой…
В Великобритании нашли обломки древней ядерной…
«Неистовый» с Расселом Кроу станет первым фильмом в прокате после…
В Сети рассказали о неизвестном российском лимузине…
Александра Черно о слухах про флирт Иосифа Оганесяна и Юлии Белой: "Сплетни распускает Евгений…
В США рассказали об опасности российских систем…
Мадонна опубликовала в Instagram снимки в прозрачном нижнем…
Маркетологи раскрыли секрет популярности Apple…
«Уговорили»: Ксения Бородина покрасила волосы дочерей в ярко-красный…
В России стартовали продажи первой модели семейства «ГАЗель…
«Когда уже можно будет крутиться как белка в колесе?»: Настя Ивлеева позавидовала работающим во время…
В Патагонии палеонтологи обнаружили скелет обитавшего на Земле 70 млн лет назад 10-метрового…
Учёные из Ирландии для поддержания иммунитета в период пандемии рекомендовали принимать добавки витамина…
Дочь Евгения Осина стала похожа на Агузарову после покраски…
В продаже появился светящийся значок для внедорожника Yukon за 34 880…
"Спасибо за детей и заботу": Григорий Лепс поздравил жену Анну с днем…
Специалисты: Пандемия COVID-19 угрожает переходу на экологичные источники…
«Появились вены на ногах, зато нет растяжек»: Катя Жужа подвела итог своей…
В древнейшем храме мира Гебекли-Тепе выявили скрытый геометрический…
Композитор Анатолий Зубков вспомнил о скандале с Николаем Басковым из-за песни…
Врач Юрий Бубеев: Коронавирус может остаться с человечеством…
Нелли Ермолаева продолжает жить с бывшим мужем ради сына…
«Кинжальный полк»: В Сибири появится авиачасть, вооруженная ракетами…
Супруга Олега Газманова сильно соскучилась по…
Просмотреть все новости