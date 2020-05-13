"У меня только один вирус - профессионализма и трудолюбия": Волочкова рассказала, что не может заболеть COVID-19

«У меня нет никакого коронавируса. С показателями здоровья, как у меня, он невозможен. Я занимаюсь физическими упражнениями, постоянно посещаю русскую баню, после которой окунаюсь в купель, питаюсь правильной пищей и живу с позитивным настроением. У меня была обнаружена только одна болезнь – вирус профессионализма и трудолюбия», - рассказала Волочкова.





Поклонники балерины в комментариях отметили, что она действительно часто демонстрирует ведение здорового образа жизни в своих публикациях, но следовать рекомендациям медиков и соблюдать режим самоизоляции все равно стоит. Многие призвали Волочкову чаще рассказывать о времяпровождении на карантине и проводить эфиры, как это делают другие звезды.Балерина отметила, что даже на самоизоляции старается следовать режиму дня для будней. По утрам она занимается фитнесом, а ближе к обеду тренируется для того, чтобы поддерживать форму. В историях на странице в Instagram звезда обнародовала несколько роликов, в которых продемонстрировала растяжку и другие акробатические трюки.