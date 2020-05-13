Специалисты: Пандемия COVID-19 угрожает переходу на экологичные источники энергии





На веб-портале ВЭФ появился «Индекс энергетического перехода-2020», в котором сопоставляются данные индустриальных секторов 115 стран мира. По словам экспертов, Российская Федерация заняла 80 строчку в этом списке. Подобное снижение интереса к возобновляемым источникам энергии специалисты связывают с пандемией коронавирусной инфекции, которая нарушила работу всех отраслей глобальной экономики. Низкий спрос на энергоносители также негативно отразился на конкурентоспособности эко-энергетики перед традиционными ТЭС и ГЭС.Согласно информации Всемирного экономического форума, лишь Швейцарии, Швеции и Финляндии удалось добиться заметного успеха во внедрении альтернативного энергопроизводства. С 2015 по 2020 год существенные шаги в этом плане сделали 94 государства, среди которых России не было. Хотя РФ показала рост индустрии «зелёной энергетики» на 1%, готовность страны перейти на экологические разновидности топлива едва достигает 38%.