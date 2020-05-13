Любовь Успенская во время самоизоляции занялась йогой, садом и стрижкой газона





С введением в стране на фоне пандемии коронавируса карантинных мер у многих людей появилась масса свободного времени. Любовь Успенская признаётся, что раньше не могла свободно заниматься домом и приусадебным участком, но сейчас, соблюдая режим самоизоляции, может делать что угодно. Поэтому певица разбирает скопившиеся в гардеробе вещи, занимается здоровьем, йогой и внешностью, готовит различные вкусные блюда, работает в саду и иногда стрижёт газон. Таким образом Успенская старается не потерять ни одной «драгоценной» свободной минуты и использовать время исключительно с пользой.Разбирая гардероб Любовь Успенская нашла любимое пальто светлого цвета с яркими нашивками. Единственное, что огорчает певицу - отсутствие возможности «выгулять» этот наряд. Теперь ей остаётся ждать осени, когда будет уместно надеть пальто и «уверенной походкой выйти в свет».