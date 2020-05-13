Врач Юрий Бубеев: Коронавирус может остаться с человечеством навсегда

«COVID-19 может стать неотъемлемой частью нашей жизни. Думаю, его можно сравнить со СПИДом, приведшим к развитию культуры защищенного секса. Люди боятся второй и третей волн пандемии, поэтому будут соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной рук», - считает Бубеев.



