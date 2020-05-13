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Врач Юрий Бубеев: Коронавирус может остаться с человечеством навсегда

Врач Юрий Бубеев из ИМБП РАН считает, что коронавирус останется с человечеством навсегда. Страх заразиться даже после снятия карантинных мер заставит людей придерживаться санитарных требований.

«COVID-19 может стать неотъемлемой частью нашей жизни. Думаю, его можно сравнить со СПИДом, приведшим к развитию культуры защищенного секса. Люди боятся второй и третей волн пандемии, поэтому будут соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной рук», - считает Бубеев.

Первая вакцина от коронавируса не даст 100% защиту, как и инъекции от новых штаммов гриппа. Соответственно, при сохраняющейся угрозе человечество автоматически продолжит следить за гигиеной, передают «РИА Новости».

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:03

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