Врач Юрий Бубеев: Коронавирус может остаться с человечеством навсегда
Врач Юрий Бубеев из ИМБП РАН считает, что коронавирус останется с человечеством навсегда. Страх заразиться даже после снятия карантинных мер заставит людей придерживаться санитарных требований.
Первая вакцина от коронавируса не даст 100% защиту, как и инъекции от новых штаммов гриппа. Соответственно, при сохраняющейся угрозе человечество автоматически продолжит следить за гигиеной, передают «РИА Новости».
Ранее академик Феликс Ершов перечислил болезни, которые могут оказаться для туристов опаснее КВИ.
«COVID-19 может стать неотъемлемой частью нашей жизни. Думаю, его можно сравнить со СПИДом, приведшим к развитию культуры защищенного секса. Люди боятся второй и третей волн пандемии, поэтому будут соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной рук», - считает Бубеев.
Первая вакцина от коронавируса не даст 100% защиту, как и инъекции от новых штаммов гриппа. Соответственно, при сохраняющейся угрозе человечество автоматически продолжит следить за гигиеной, передают «РИА Новости».
Ранее академик Феликс Ершов перечислил болезни, которые могут оказаться для туристов опаснее КВИ.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:03