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В древнейшем храме мира Гебекли-Тепе выявили скрытый геометрический узор

Ученые из Тель-Авивского университета обнаружили на территории древнейшего храма Гебекли-Тепе скрытый геометрический узор. Возраст строения, в котором он находился, составляет порядка 11 тысяч лет.

По данным Cambridge Archaeological Journal, храм за годы существования почти полностью разрушился. От него остались только три отдельных сооружения и колонны известняка, высота которых достигает пяти метров. Ученым удалось создать компьютерную модель первозданного вида храма, на которой части архитектурного комплекса собрались в единую геометрическую фигуру.
«Более 11 тысяч лет назад люди еще не занимались земледелием или разведением скота. Гебекли-Тепе возводили собиратели и охотники, которые вели оседлый образ жизни. Проект постройки для того времени выглядит сложно и даже не реалистично. После создания компьютерной модели оказалось, что колонны и строения храма расположены в определенной последовательности, образуя фигуру, напоминающую шестиугольник. Центральные точки находились рядом с каменными кругами. По сторонам от них были колонны, создающие равносторонний треугольник», - рассказали ученые.

По мнению специалистов, появление геометрической фигуры не может быть совпадением, но для постройки храма идеальной формы в таких масштабах требовались сложные математические вычисления. В то же время древние люди не имели представление о геометрических принципах, ввиду чего не могли применить их на практике.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:12

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