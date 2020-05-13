«Уговорили»: Ксения Бородина покрасила волосы дочерей в ярко-красный цвет
Ксения Бородина разрешила дочерям, Марусе и Теоне, сменить имидж, покрасив волосы в ярко-красный цвет. Результатом преображения ведущая поделилась в микроблоге Instagram.
На представленном снимке дочки Бородиной запечатлены в ванной. Девочки довольны своим даром убеждения, позволившим уговорить маму на покраску волос. Роскошные локоны малышек еще не высохли, но это не мешает рассмотреть выбранный юными модницами цвет.
Фолловеры поинтересовались, разрешил ли смену имиджа Курбан Омаров. Ведущая ответила, что муж не сторонник радикальных запретов, поэтому не против окрашивания, которое прекрасно подошло девочкам. Поклонники поддержали принципы воспитания пары, поскольку согласны, что бессмысленные ограничения не ведут ни к чему хорошему.
Ранее Бородину уличили в покупке поддельной сумки.
На представленном снимке дочки Бородиной запечатлены в ванной. Девочки довольны своим даром убеждения, позволившим уговорить маму на покраску волос. Роскошные локоны малышек еще не высохли, но это не мешает рассмотреть выбранный юными модницами цвет.
«Когда долго уговаривали маму и, наконец, получили желаемое», - написала Бородина под снимком.
Фолловеры поинтересовались, разрешил ли смену имиджа Курбан Омаров. Ведущая ответила, что муж не сторонник радикальных запретов, поэтому не против окрашивания, которое прекрасно подошло девочкам. Поклонники поддержали принципы воспитания пары, поскольку согласны, что бессмысленные ограничения не ведут ни к чему хорошему.
Ранее Бородину уличили в покупке поддельной сумки.