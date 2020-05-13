"Спасибо за детей и заботу": Григорий Лепс поздравил жену Анну с днем рождения

Григорий Лепс опубликовал снимок, на котором запечатлена его супруга Анна на берегу моря. В комментарии знаменитый исполнитель сообщил, что сегодня у его возлюбленной день рождения. Певец пожелал ей всегда оставаться такой же невероятно красивой, умной, весёлой и жизнерадостной. Также Григорий Лепс написал: "Пусть каждое твоё стремление знаменуется победой, пусть каждая твоя мечта обязательно исполнится".В конце публикации знаменитость поблагодарил возлюбленную за детей Еву, Ивана и Николь и за заботу о семье. Также он написал: "Здоровья тебе, великолепного настроения и счастья". Подписчики присоединились к поздравлениям Григория Лепса и пожелали его жене позитива, благополучия, удачи и любви. Многие отметили, что Анна выглядит просто великолепно. За несколько минут пост набрал более 6 000 лайков.