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"Спасибо за детей и заботу": Григорий Лепс поздравил жену Анну с днем рождения

Григорий Лепс поздравил в своем Instagram-аккаунте жену Анну с днем рождения. Известный певец поблагодарил свою возлюбленную за детей Еву, Ивана и Николь, а также за заботу, которую она проявляет.
"Спасибо за детей и заботу": Григорий Лепс поздравил жену Анну с днем рождения

Григорий Лепс опубликовал снимок, на котором запечатлена его супруга Анна на берегу моря. В комментарии знаменитый исполнитель сообщил, что сегодня у его возлюбленной день рождения. Певец пожелал ей всегда оставаться такой же невероятно красивой, умной, весёлой и жизнерадостной. Также Григорий Лепс написал: "Пусть каждое твоё стремление знаменуется победой, пусть каждая твоя мечта обязательно исполнится".

В конце публикации знаменитость поблагодарил возлюбленную за детей Еву, Ивана и Николь и за заботу о семье. Также он написал: "Здоровья тебе, великолепного настроения и счастья". Подписчики присоединились к поздравлениям Григория Лепса и пожелали его жене позитива, благополучия, удачи и любви. Многие отметили, что Анна выглядит просто великолепно. За несколько минут пост набрал более 6 000 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:21

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