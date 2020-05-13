В России отмечается День Черноморского флота

«Члены экипажа, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях, проинформированы о санитарных нормах. Сам крейсер находится на ремонте, из-за чего именно он был выбран для проведения торжественного построения. После мероприятия моряки вернутся к несению службы», - пояснил Бугорский.



