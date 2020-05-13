В России отмечается День Черноморского флота
Сегодня в России отмечается День Черноморского флота. На ракетном крейсере «Москве» 13 мая состоится торжественное построение, в ходе которого командир поздравит экипаж с праздником.
Алексей Бугорский, являющийся заместителем командира «Москвы» по военно-политической работе, отметил, что из-за ограничений мероприятие планируется проводить в закрытом режиме. Ветеранов и моряков в запасе будут поздравлять на местах, так как собрать их вместе нет возможности.
Моряков Черноморского флота поздравил и Николай Евменов, являющийся Главнокомандующим ВМФ РФ. В праздничной речи он заявил, что военно-морская отрасль в России находится на стадии подъема. Черноморский флот активно развивается и переоснащается, готовясь стать лучшим в своем роде, сообщает «ПолитЭксперт».
13 мая было установлено праздничным днем в честь входа судов Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту. Через месяц после этого началось строительство Севастополя, ставшего основной базой Черноморского флота.
Алексей Бугорский, являющийся заместителем командира «Москвы» по военно-политической работе, отметил, что из-за ограничений мероприятие планируется проводить в закрытом режиме. Ветеранов и моряков в запасе будут поздравлять на местах, так как собрать их вместе нет возможности.
«Члены экипажа, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях, проинформированы о санитарных нормах. Сам крейсер находится на ремонте, из-за чего именно он был выбран для проведения торжественного построения. После мероприятия моряки вернутся к несению службы», - пояснил Бугорский.
Моряков Черноморского флота поздравил и Николай Евменов, являющийся Главнокомандующим ВМФ РФ. В праздничной речи он заявил, что военно-морская отрасль в России находится на стадии подъема. Черноморский флот активно развивается и переоснащается, готовясь стать лучшим в своем роде, сообщает «ПолитЭксперт».
13 мая было установлено праздничным днем в честь входа судов Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту. Через месяц после этого началось строительство Севастополя, ставшего основной базой Черноморского флота.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:46