Композитор Анатолий Зубков вспомнил о скандале с Николаем Басковым из-за песни «Любовь»





Несколько лет назад Анатолий Зубков написал музыку к композиции «Любовь», подписав относительно её исполнения договор с Жасмин и Киркоровым. Чуть позже он узнал, что «Любовь» подарена его соавтором Баскову, а тот уже готовит запись песни в дуэте с Ротару. Тогда композитор чётко определил позицию и попросил коллегу заняться урегулированием спорного вопроса. Однако в итоге скандал всё же произошёл. В ходе одного из сольных концертов Жасмин, на котором присутствовал и «золотой голос России», певица с Филиппом Киркоровым вышла на сцену с новой композицией. Ситуация получилась неприятной, и Басков долго не общался с Зубковым.Анатолий Зубков встретился с Николаем Басковым по прошествии нескольких лет на каком-то концерте. Исполнитель смог в итоге забыть о разногласиях, и они помирились, но композитор констатирует, что получил хороший опыт, осознав насколько просто утратить из-за недоразумений дружеские и рабочие отношения в мире шоубиза.