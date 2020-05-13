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Композитор Анатолий Зубков вспомнил о скандале с Николаем Басковым из-за песни «Любовь»

Отечественный композитор Анатолий Зубков, сотрудничающий со многими звёздами шоу-бизнеса, вспомнил о скандале с Николаем Басковым из-за песни «Любовь». Тогда косвенно «втянутыми» в не очень приятную ситуацию оказались также София Ротару, Филипп Киркоров и певица Жасмин.
Композитор Анатолий Зубков вспомнил о скандале с Николаем Басковым из-за песни «Любовь»

Несколько лет назад Анатолий Зубков написал музыку к композиции «Любовь», подписав относительно её исполнения договор с Жасмин и Киркоровым. Чуть позже он узнал, что «Любовь» подарена его соавтором Баскову, а тот уже готовит запись песни в дуэте с Ротару. Тогда композитор чётко определил позицию и попросил коллегу заняться урегулированием спорного вопроса. Однако в итоге скандал всё же произошёл. В ходе одного из сольных концертов Жасмин, на котором присутствовал и «золотой голос России», певица с Филиппом Киркоровым вышла на сцену с новой композицией. Ситуация получилась неприятной, и Басков долго не общался с Зубковым.

Анатолий Зубков встретился с Николаем Басковым по прошествии нескольких лет на каком-то концерте. Исполнитель смог в итоге забыть о разногласиях, и они помирились, но композитор констатирует, что получил хороший опыт, осознав насколько просто утратить из-за недоразумений дружеские и рабочие отношения в мире шоубиза.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:06

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